تيارت.. ولي تلميذ يناشد وزير التربية لإنصاف إبنه

يناشد ولي التلميذ “صباحة ريان اسلام” ببلدية السوقر في ولاية تيارت وزارة التربية الوطنية. من أجل التدخل وإنصاف إبنه الذي لم ينجح في إمتحان شهادة التعليم الإبتدائي 2020/2021. بسبب خطأ في التقييم من قبل معلمته.

التلميذ يدرس بإبتدائية بوخديجة بوجمعة بتيارت، أقبل على إجتياز شهادة التعليم الإبتدائي ولم ينجح بسبب خطأ من المعلمة. حيث أخطأت في نقاط التقييم وسلبت 3 نقاط للتلميذ دون قصد وكانت السبب وراء إعادته السنة.

غير أن المعلمة إعترفت بالخطأ الذي إقترفته عن غير قصد، وكتبت تقريرا إلى مدير المدرسة والمفتش وأرسلته إلى مديرية التربية الوطنية. والتي بدورها يجب أن ترسل التقرير إلى وزارة التربية إلا أنها أضاعت الملف وتقرير التلميذ قبل أن يصل إلى الوزارة.

وبعد حوالي أشهر من إضاعة الملف بمديرية التربية، أعادت كتابة تقريرا آخر خلال الدخول الدراسي الجاري وأرسلته إلى وزارة التربية. غير أن التقرير وصل متأخرا إلى الوزارة، لأنها كانت قد أغلقت ملف الرقمنة منذ مدة. ولم تعد تستقبل أي تقرير أو ملف بعد ذلك.

التلميذ يعيش صدمة نفسية وأبوه يناشد وزير التربية

ودخل التلميذ ريان في صدمة نفسية صعبة، بعد أن أعاد عامه الدراسي بسبب 3 نقاط بخطأ من معلمته. والتي إعترفت بخطأها وأرسلت تقريرا إلى وزارة التربية. كما أن التقرير وصل إلى الوزارة متأخر جدا بعد ضياعه بمديرية التربية لفترة طويلة. دون مرعاة الضرر الذي تسبب به هذا الخطأ للتلميذ وعائلته.

كما يناشد السيد “صباحة كمال” ولي التلميذ المظلوم، وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد. من أجل التدخل في هذه القضية التي أثرت سلبا على إبنه وإسترجاع حقه. كي يعيد الإلتحاق بمقاعد الدراسة مثل باقي أقرانه في المتوسطة.

وأفاد ولي التلميذ أن إبنه إضطر أن يعيد الدراسة حاليا بقسم السنة الخامسة إبتدائي، بعد أن إنتظر فترة طويلة للرد عليه ولكن دون جدوى. آملا من الوزارة أن تفصل في القضية.

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