تيارت ..10 جرحى في إصطدام بين سيارتين بعين الذهب

أصيب 4 اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 23 في عين الذهب بتيارت.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن الحادث وقع بعد المغرب بمنطقة سيدي ساعد في جزءه الرابط بين بلدية النعيمة ودائرة عين الذهب.

الحادث تمثل في إصطدام بين سيارتين من نوع رونو سامبول و رونوكليو

ما أسفر عن إصابة 10 أشخاصاعمارهم بين 20 الى 37 سنة بجروح وكسور متفاوتة.

وقام أعوان الحماية المدنية بنقل 4 منهم إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية عين الذهب.

من جهتها فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادثة.