تيارت: 10 سنوات حبسا نافدا لشخص بتهمة المضاربة بالحليب

أصدرت محكمة تيارت اليوم حكما بالسجن النافد 10 سنوات 5 ملايين دينار غرامة مالية في حق شخص بتهمة المضاربة الغير المشروعة في مادة الحليب المدعم.

وحسب بيان ذات المحكمة تم اليوم متابعة المدعو ط.ج بجنحة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب المدعم. وكذا ممارسة اسعارغير مشروعة. وذلك عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وطبقا للكواد 12 و 13 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة والمواد 23 و 36 من قانون المتعلق المطبقة على الممارسات التجارية