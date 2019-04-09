تيارت ….1020 عائلة ستستفيد من غاز المدينة بقريتي سيدي عمر وبونوال بفرندة وتخمارت

بعد معاناة سكان سيدي عمر و بونوال التابعين إداريا لكل من بلدية فرندة و تخمارت واللذان كان مطلبهما الأساسي الربط بشبكة الغاز الطبيعي.

تعهدت السلطات الولاءية بتلبية مطلبهم هذا وتسوية وضعيتهم بالعمل على جلب مورد مالي للتكفل بهم.

حيث سيستفيد سكان سيدي عمر ببلدية فرندة و سكان بونوال ببلدية تخمارت من الغاز.

أين تم رصد لهم غلاف مالي يقدر بـ 86 مليار سنتيم لانجاز شبكة نقل الغاز .

للتنويه فعدد العائلات المستفيدة من هاته العملية الهامة هي 1020 عائلة (770 عائلة ببنوال و250 عائلة بسيدي عمر .

أما بالنسبة لمطلب شباب فرندة الرامي بإعادة تأهيل ملعبهم البلدي فيؤكد الوالي على أن المشروع أخذ بعين الإعتبار.

و سيشرع في الإنجاز بعد استيفاء كل الشروط القانونية بحيث خصص له غلاف مالي مقدر بحوالي 08 ملايير سنتيم كشطر أول.