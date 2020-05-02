تيارت.. 12 مريضا بكورونا يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

غادر، اليوم السبت، 11 مريضا بوباء كورونا مستشفى يوسف دمرجي و مريض آخر بمستشفى فرندة بتيارت بعد تماثلهم للشفاء.

بعد وضعهم تحت المراقبة الطبية في فترة تراوحت بين 14 و 18 يوما، وخضعوا منذ لك الوقت للعلاج ليصل عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء في الايام الاخيرة الى 24 شخصا.

وقد اثنى هؤلاء على الجهود التي ييذلها الطواقم الطبية طوال تواجدهم بالمستشفى رغم خطورة الامر.

ودعا احد هؤلاء سكان الولاية على وجوب اخذ الحذر و الالتزام بالتداببر الاحترازية.

مؤكدا أنه سيلتزم هو الآخر بالحجر فور عودته الى مسكنه.

فيما جدد الاطباء دعوتهم من جميع المواطنين الى عدم الاستهانة بهذا الوباء خاصة بعد أن شوهد اعداد كبيرة من المواطنين في طوابير أمام محلات بيع الحليب و الزلابية ضاربين عرض الحائط التحذيرات والتعليمات.

وكذا الحملات التحسيس التي اطلقتها مختلف المصالح الامنية و الصحية غبرهما.

حيث ابدى الاطباء استغرابا على تجاهل البعض للتعليمات مضيفا ان الوباء يمكن محاصرته في حالة تقيد الجميع بالتداببر الاحترازية لتجنب العدوى