تيارت.. 25 شخصا يغادرون 3 مؤسسات صحية بعد تماثلهم للشفاء من كورونا

غادر، اليوم السبت، 19 مصابا بفيروس كورونا مستشفى يوسف دمرجي بتيارت و6 اخرون موزعين بين مستشفى قصر الشلالة و فرندة، بعد تماثلهم للشفاء من فيروس كورونا.

ليصل بذلك عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا اليوم بالولاية الى 25 شخصا .

والأشخاص كانوا قد وضعوا تحت المراقبة الطبية بالمؤسسات الصحية وخضعوا للعلاج من طرف الطاقم الطبي المكلف بمرافقة وعلاج المصابين بفيروس كورونا لمدة تجاوزت 14 يوما.

قبل أن يغادروا اليوم بعد شفائهم و تحسن حالتهم.

ليصل عدد الذين تماثلوا للشفاء بالولاية منذ الثلاثاء الماضي الى 68 حالة.

وقد جدد الطاقم الطبي مناشدتهم للمواطنين بوجوب اخذ التدابير الاحترازية و التزام بيوتهم و عدم الخروج الا للضرورة لتمكينهم من محاصرة الوباء .