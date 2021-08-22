تيارت: 260 مليار سنتيم ديون الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز

اتخذت الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، عدة تدابير استثنائية، إثر جائحة كورونا، لمواكبة هذا الظرف قصد الحفاظ على صحة وســلامة المواطنين وضمان استمرارية الخدمة.

وأمام تراكم فواتير الزبائن التي قد قاربت 260 مليار سنتيم، بالنسبة لمديرية التوزيع تيارت، تدعو الشركة زبائنها في هذا الصدد لتسديد فواتيرهم لاستهلاك الكهرباء والغاز وتجنب تراكمها.

كما تضع الشركة تحت تصرف المواطنين عدة طرق دفع مختلفة تمكنهم من تسديد الفواتير بكل سهولة وأمان عن طريق التسديد في أي وكالة تجارية عبر الوطن او التسديد في مكاتب البريد عبر الوطن. كالدفع الإلكتروني دون تكلف السيولة على مستوى أي وكالة تجارية عبر الوطن أوالتسديد دون تكلف أي مجهود للتنقل عن طريق البطاقة البين بنكية من خلال موقع الشركة : www.sadeg.dz

في وقت تطلق الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، مديرية التوزيع تيارت حملة تحسيسية لعقلنة استهلاك الطاقة عبر وكالاتها التجارية، وهذا بغية ضمان نوعية واستمرارية الخدمة في التزود بالطاقة الكهربائية، وتجنب سلوك التبذير خاصة بالنسبة للمكيفات الهوائية وباقي الأجهزة الكهرو منزلية.