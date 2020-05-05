تيارت.. 28 مصابا بكورونا يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

غادر، اليوم الثلاثاء، 28 مريضا بوباء الكورونا مستشفى يوسف دمرجي في اكبر حصيلة يسجلها مستشفى يوسف دمرجي بتيارت بعد تماثلهم للشفاء.

وقد غادر هؤلاء المستشفى عبر دفعتين في وقت متقارب بعد فترة علاج دامت لاسبوعين.

وحسب ما علم من مصادر طبية ان الدفعة الاولى البالغ عندها 15 شخصا كانت في مصلحة الامراض الصدرية و 13 اخرين كانوا في مصلحة الامراض الداخلية بذات المستشفى.

ووصف مصدرنا حالتهم الصحية بالجيدة و جددت السلطات الولائية و على رأسهم والي الولاية من جميع المواطنين على وجوب التقيد بالتداببر الاحترازية.

وعدم الخروج الا للضرورة لمحاصرة الوباء خاصة بعد ارتفاع عدد حالات الشفاء في 24 ساعة الاخيرة التي وصلت الى 28 حالة.

وحسب مصدرنا فإن عدد آخر سيغادر المستشفى قريبا بعد تحسن حالتهم فيما دعا الطاقم الطبي السكان بمساعدتهم و هذا عن طريق البقاء في منازلهم و تجنب الطوابير و المصافحة كونها افضل طريقة لمحاصرة الفيروس .