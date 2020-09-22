تيارت.. 3 سنوات سجنا لمروّج ضبط بحوزته 118 غرام كيف بالسوقر

تمكنت مصالح أمن دائرة السوقر بولاية تيارت،من توقيف شخص، ويتعلق الأمر بالمدعو (ش_ ن 30 سنة) عن قضية حيازة المخدرات.

وحسب المعلومات المتوفرة، فقد جاءت العملية بعد قيام أحد الأشخاص بترويج المخدرات (كيف معالج) بأحد أحياء مدينة تيارت.

وقد تم إعداد خطة محكمة والترصد للمشتبه فيه وتوقيفه، وتثمينا للتحقيق تم إستصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه.

وقد ضبط وحجز بداخل المسكن على كمية من المخدرات (كيف معالج) قدر وزنها الإجمالي بـ 118 غرام.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر ، أين أحال إجراءات القضية على المثول الفوري.

وصدر في حقه ثلاث سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 10,000 دج عن قضية حيازة المخدرات.