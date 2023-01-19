تيارت: 3 قتلى وجريحان في حادث إصطدام بين سيارتين في الرشايقة

توفي 3 أشخاص فيما اصيب إثنين أخرين في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين بلدية الرشايقة وحمادية بتيارت.

وحسب مصالح الدرك الوطني الحادث على مستوى بلدية الرشايقةوتمثل في إصطدام بين سيارتين سياحيتين .

الحادث اسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص واصابة شخصين بجروح خطيرة كحصيلة أولية يضيف البيان.

وعلى إثر ذلك تدخلت مصالح الحماية المدنية من اجل نقل الجرحى إلى المستشفى وتحويل الضحايا إلى مصلحة حظ الجثث.

في حين قامت مصالح الدرك بالرشايقة القيام بالاجراءات اللازمة وتسهيل حركة المرور .