تيارت: 3 قتلى و4 جرحى إثر اصطدام بين سيارة أجرة وشاحنة بالمهدية

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم في وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين بجروح ببلدية المهدية ولاية تيارت.

وحسب أفادت به مصالح الدرك الوطني، فقد تم تسجيل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 40 في شطره الرابط بين بلديتي مهدية و سبعين. بالضبط على مستوى بلدية مهدية.

وأضافت ذات المصالح، أن الحادث وحسب المعلومات الأولية أسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص و إصابة أربعة 4 أشخاص آخرين بجروح.

من جهتها تدخلت وحدات الحماية المدنية، على الساعة 06سا45د من أجل إسعاف الجرحى و نقلهم الى المستشفى المحلي. فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.