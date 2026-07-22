تيارت.. 3 قتلى و4 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، مساء اليوم، إثر حادث مرور وقع بولاية تيارت.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، تدخلت فرق الإسعاف على الساعة 18:00، إثر حادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية بالطريق الولائي رقم 16، على مستوى بلدية بوقرة بدائرة حمادية.

وخلف الحادث وفاة ثلاثة أشخاص، تم تحويل جثامينهم إلى مصلحة حفظ الجثث، فيما تعرض أربعة آخرون لإصابات مختلفة، وصفت حالتهم بالحرجة، جرى إسعافهم في عين المكان قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل سيارتي إسعاف وشاحنتي إنقاذ وتدخل.