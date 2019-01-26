تيارت.. 34 قضية سرقة وتزوير سيارات في 2018

عالجت وحدات الدرك الوطني بولاية تيارت 34 قضية متعلقة بسرقة وتزوير مركبات ووثائقها خلال سنة 2018 من أصل 88 قضية.

تم من خلالها توقيف 63 متورطا و5 قضايا متعلقة بسرقة السيارات تم من خلالها توقيف 6 أشخاص وإسترجاع 6 سيارات.

وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال سرقة السيارات وتزويرها 88 قضية خلال سنة 2018.

منها 74 قضية متعلقة بتزوير مركبات و 14 قضية سرقة و هو نفس عدد السيارات المسروقة.

وسجل ارتفاع في عدد قضايا السيارات المسروقة مقارنة بـ2017 حيث تم تسجيل 11 قضية وكذا في عدد قضايا التزوير.

حيث تم تسجيل 10 و فسرت ذلك الإرتفاع بتكثيف جهود وحدات مكافحة هذه الظاهرة.