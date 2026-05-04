تيارت.. 4 جرحى في اصطدام بين سيارة ودراجة كهربائية

تدخلت مصالح الحماية المدنية للوحدة الثانوية لدائرة مدروسة بولاية تيارت، من أجل حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين ودراجة كهربائية على مستوى الطريق الوطني رقم 14 بمدخل بلدية ملاكو دائرة مدروسة.

مشيرة أن الحادث خلّف 04 مصابين تتراوح أعمارهم بين 21 و 32 سنة. لديهم إصابات مختلفة ونقلوا إلى العيادة متعددة الخدمات ختال العربي ببلدية ملاكو.

