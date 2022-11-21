تيارت.. 5 سنوات حبسا نافذا ضد 8 أشخاص لحيازتهم عتاد حربي وذخيرة

أدانت محكمة تيارت ، اليوم الإثنين، 8 أشخاص بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، لتورطهم في جنحة إنشاء عصابة أحياء، وجنحة الضرب والجرح العمدي المتبادل في إطار مشاجرة بين عصابات الأحياء، وجنحة حمل أسلحة محظورة من الصنف السادس دون سبب شرعي، حسب ما جاء في بيان صدر عن نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

واستناذا إلى ذات البيان، “فعملا بأحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية، يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت الرأي العام، أنه في إطار محاربة ظاهرة عصابات الأحياء على مستوى دائرة إختصاص محكمة تيارت، قد تمت متابعة ثمانية أشخاص ويتعلق الأمر بكل من (م.ل)، (م.و) ، (حبس)، (ب.م)، (ل.ع)، (ل.خ)، (ب.ج) و(م.ب في حالة فرار – ) عن طريق إجراءات المثول الفوري”.

وبعد المحاكمة حكم قضى بإدانتهم بجنحة إنشاء عصابة أحياء، وجنحة الضرب والجرح العمدي المتبادل في إطار مشاجرة بين عصابات الأحياء، وجنحة حمل أسلحة محظورة من الصنف السادس دون سبب شرعي، طبقا للمواد 21 فقرة 01 ، 25 فقرة 03 من الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم 1442 الموافق ل 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، والمادتين 04 39 من الأمر 07/96 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة وعقابا لهم الحكم على كل واحد منهم بخمسة (05) سنوات حبس نافذة ومائتي ! (200.000) دينار جزائري غرامة مالية نافذة مع الأمر بإيداع المتهمين الحاضرين بالجلسة، وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم (م.ب).

وذكر بيان ذات المحكمة، أن الأمر رقم 20-03 المؤرخ في 11 محرم 1442 الموافق ل 30 أوت 2020 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ينص على تطبيق عقوبات صارمة ضد المتورطين في هذه الجرائم، تصل الى المؤبد في حالة وفاة شخص.