تيارت.. 5 سنوات سجنًا وتعويض 200 مليون ضد شاب فقأ عين جاره بمفك براغي

أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية تيارت، اليوم الأحد، شخصا بـ5 سنوات سجنا نافذة بعد فقئه عين جاره بعد شجارها.

وقائع القضية تعود إلى 16 من شهر جوان الماضي، حيث وقعت ملاسنات كلامية بين الضحية والجاني بسبب حرق قمامة منزلية في الحي الّذي يقيمان فيه وتدخل إبن الضحية وإعتدى بالضرب على الجاني البالغ من العمر 25 سنة، الذي إستعان بمفك براغي وفقأ العين اليمنى للضحية، البالغ من العمر 49 سنة، وتسبب له في عاهة مستديمة.

لترفع القضية إلى المحكمة التي أدانت إبن الضحية بـ6 اشهر حبسًا في محكمة الجنح وبعد الإستئناف أدين بعام حبسا نافذة.

أمّا الجاني، الذي فقأ عين جاره، فأحيلت قضيته إلى محكمة الجنايات وخلال الجلسة إلتمس وكيل الجمهورية 10 سنوات سجنًا بتهمة الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى فقدان إحدى العينين وبعد المداولات نطقت المحكمة بإدانته بـ5 سنوات سجنًا نافذة وتعويض للضحية قدره 200 مليون سنتيم.