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أخبار الجزائر

تيارت: 5 ضحايا في حادث إصطدام سيارتين

بقلم نسرين محفوف
تيارت: 5 ضحايا في حادث إصطدام سيارتين
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خلف حادث إصطدام سيارة أجرة من نوع logane  بسيارة من نوع sandero بالطريق الوطني رقم 23 في تيارت 5 ضحايا.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين الذهب اليوم الإثنين، على الساعة 13 سا و 30د من أجل حادث مرور.

وتمثل الحادث  في إصطدام سيارة أجرة من نوع logane  بسيارة من نوع sandero بالطريق الوطني رقم 23. الرابط بين دائرة عين الذهب و بلدية التعيمة عند النقطة الكيلومترية PK188.

وخلف هذا الأخير 5 ضحايا يعانون من إصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية. إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الهاشمي عبد الكريم بعين الذهب.

رابط دائم : https://nhar.tv/2Jj0k
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