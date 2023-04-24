تيارت: 5 ضحايا في حادث إصطدام سيارتين

خلف حادث إصطدام سيارة أجرة من نوع logane بسيارة من نوع sandero بالطريق الوطني رقم 23 في تيارت 5 ضحايا.

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين الذهب اليوم الإثنين، على الساعة 13 سا و 30د من أجل حادث مرور.

وتمثل الحادث في إصطدام سيارة أجرة من نوع logane بسيارة من نوع sandero بالطريق الوطني رقم 23. الرابط بين دائرة عين الذهب و بلدية التعيمة عند النقطة الكيلومترية PK188.

وخلف هذا الأخير 5 ضحايا يعانون من إصابات مختلفة تم إسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية. إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية الهاشمي عبد الكريم بعين الذهب.