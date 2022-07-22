تيارت .. 5 قتلى و15 جريحا بالطريق الوطني رقم 23 بالرحوية في اقل من 24 ساعه

عرف الطريق الوطني رقم 23 حادث مرور قبل قليل بالمخرج الغربي لبلدية الرحوية طريق وادي السلام اثر اصطدام بين سيارة سياحية ودراجة نارية.

حيث خلف الحادث وفاة شخص وإصابة 4 أخرين من عائلة واحدة وحسب المعلومات الاولية فالمتوفي ينحدر من بلدية السوڨر بتيارت اين تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث والجرحى لتلقي العلاج بمستشفى الرحوية.

للاشارة هو الحادث الثاني بعد كارثة انقلاب حافلة وتسجيل 4 ضحايا و11 جريح . ليرتفع عدد القتلى الى 5 ضحايا في اقل من 24 ساعه.