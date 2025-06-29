تيارت.. 5 مصابين إثر إنقلاب سيارة سياحية بالطريق الوطني رقم 23 بعين الذهب

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين الذهب، على إثر حادث مرور وقع مساء اليوم على مستوى النقطة الكيلومترية 168 بمنطقة عين سعيد، على الطريق الوطني رقم 23 الرابط بين بلديتي عين الذهب والسوقر.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، مما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 12 و75 سنة ، وقد تم إسعاف المصابين ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين الذهب.