تيارت.. 5 مصابين بكورونا يغادرون المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

غادر، يوم أمس السبت، 5 مرضى بوباء كورونا مستشفى يوسف دمرجي بتيارت بعد تماثلهم للشفاء.

المصابون بفيروس كورونا كانوا قد وضعوا تحت المراقبة الطبية و استمر علاجهم لمدة 18 يوما كاملة.

وغادروا المستشفى و هم في حالة جيدة بعد ان اثنى هؤلاء على دور الطاقم الطبي و جميع عمال المستشفى على التكفل بهم طيلة تواجدهم بالمؤسسة الصحية، من بينهم شيخ يبلغ من العمر 85 سنة.

وجدد الاطباء دعوتهم من الجميع على وجوب الالتزام بالتداببر الوقائية لتفادي الإصابة بالوباء.

خاصة بعد أن شوهد اعداد كبيرة من المواطنين في عدة مناطق من ولاية تيارت عدم التزامهم بالتدابير.

رغم التحذيرات التي تطلقها مختلف المصالح و الجمعيات.

للاشارة فان ادارة مستشفى يوسف دمرجي احصت الى غاية امس 94 مصابا.

يتلقون العلاج بصفة منتظمة فيما بلغ عدد حالات الشفاء كاملة بالولاية إلى حد الان 113 حالة