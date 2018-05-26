عاجل

تيارت : 53 آلف عائلة معزوة من البدو الرحل تستفيد من قفة رمضان

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
تيارت : 53 آلف عائلة معزوة من البدو الرحل تستفيد من قفة رمضان
بقلم عمر تدريست

تم توزيع 250 طردا غذائيا على العائلات المعوزة من البدو الرحل عبر 5 بلديات بولاية تيارت.

وقال والي الولاية عبد السلام بن تواتي، أنه تم توزيع هذه الطرود الغذائية على العائلات المعوزة من البدو الرحل ببلديات سيدي عبد الرحمن وسرغين ومادنة والرصفة وسيدي عبد الغني.

وأضاف ذات المسؤول، أن هذه الطرود حصة من المساعدات التي تبرع بها رجال الأعمال بالولاية،

وذلك في إطار العملية التضامنية الرمضانية والمتمثلة في ألاف الطرود الغذائية التي

ستوزع على كل العائلات المعوزة، حسب القائمة التي خضعت للتطهير من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتي تضم 53.400 عائلة معوزة.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital