تيارت : 53 آلف عائلة معزوة من البدو الرحل تستفيد من قفة رمضان

تم توزيع 250 طردا غذائيا على العائلات المعوزة من البدو الرحل عبر 5 بلديات بولاية تيارت.

وقال والي الولاية عبد السلام بن تواتي، أنه تم توزيع هذه الطرود الغذائية على العائلات المعوزة من البدو الرحل ببلديات سيدي عبد الرحمن وسرغين ومادنة والرصفة وسيدي عبد الغني.

وأضاف ذات المسؤول، أن هذه الطرود حصة من المساعدات التي تبرع بها رجال الأعمال بالولاية،

وذلك في إطار العملية التضامنية الرمضانية والمتمثلة في ألاف الطرود الغذائية التي

ستوزع على كل العائلات المعوزة، حسب القائمة التي خضعت للتطهير من طرف مديرية النشاط الاجتماعي والتي تضم 53.400 عائلة معوزة.