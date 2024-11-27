تيارت: 6.2 مليار دج لتجهيز المركز الجهوي لمعالجة أمراض السرطان

تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 6.2 مليار دج لتجهيز المركز الجهوي لمكافحة السرطان لتيارت، حسبما أفاد به مدير الصحة والسكان للولاية، علي بن الصادق.

و رصدت وزارة الصحة 3 ملايير دج لاقتناء ثلاثة مسرعات لعلاج السرطان، بتمويل من الصندوق الوطني لمكافحة السرطان. فيما تم تخصيص 3.2 مليار دج من الميزانية القطاعية لتوفير التجهيزات الطبية والإدارية الأخرى لفائدة هذا المرفق الصحي الذي كان محل زيارة تفقدية لوالي تيارت، سعيد خليل.

كما أبرز ذات المسؤول أن المشروع من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال خلال السداسي الأول من السنة القادمة. خاصة أن أشغال البناء تجاوزت 95 بالمائة، حيث يتم حاليا إتمام أشغال التكييف المركزي والمحولات الكهربائية.

من جهته، أشار الوالي إلى أنه يتوجب توفير مرافق مكملة لهذا المركز الهام لحسن التكفل النفسي بالمرضى والزوار. على غرار إنشاء مساحات خضراء و ساحات وقاعات لتمدرس ولعب الأطفال وغيرها، مشيدا بمبادرة بعض الجمعيات. التي تعمل حاليا على بناء إقامة بجوار هذا المستشفى مخصصة لاستقبال المرضى وذويهم القادمين من المناطق البعيدة.

للتذكير فإن هذا المركز يتمتع بطاقة استيعاب تصل إلى 260 سريرا. كما أن قطاع الصحة. يتوفر على طاقم طبي له خبرة ميدانية من خلال وحدة مكافحة السرطان التي يشرف عليها طبيبان أخصائيان.

وخلال ذات الزيارة عاين الوالي عدة مشاريع طور الانجاز بمدينة تيارت. على غرار مستشفى علاج الحروق ومصلحة طب العظام وملحقة معهد باستور وكذا عيادة متعددة الخدمات.

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