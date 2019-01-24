عالجت وحدات الدرك الوطني، بولاية تيارت، 34 قضية متعلقة بسرقة وتزوير مركبات و وثائقها، خلال سنة 2018.

وحسبما أوضحه بيان، أنه تمت معالجة 34 قضية متعلقة بسرقة وتزوير المركبات، منها 29 قضية، تم توقيف خلالها 63 متورطا.

أما الـ5 قضايا الأخرى المتبقية، متعلقة بسرقة السيارات تم من خلالها توقيف 6 أشخاص و إسترجاع 6 سيارات.

وأشار ذات البيان، أنه سجل إرتفاع في عدد قضايا الخاصة بالسيارات المسروقة مقارنة بسنة 2017 .

حيث تم تسجيل 11قضية، وكذا في عدد قضايا التزوير حيث تم تسجيل10، وفسرت ذلك الإرتفاع بتكثيف جهود الوحدات لمكافحة الظاهرة