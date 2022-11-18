تيارت: 7سنوات سجنا نافذا لشخص كان يحمل 60 كيس حليب بمركبته

تمكن الأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية تيارت من توقيف شخص كان يحمل الحليب بمركبته لغرض المضاربة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن العملية جاءت أثناء قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدريسة بنقطة مراقبة عبر الطريق الوطني رقم 90. أين تم توقيف سيارة سياحية بعد المراقبة والتفتيش تم العثور على 60 كيس حليب بلاستيكي سعة 01 لتر بالصندوق الخلفي للمركبة، موجهة للمضاربة.

كما تم على إثرها تسليم مادة الحليب الى مديرية التجارة لولاية تيارت. بالإضافة كذلك إلى تقديم الشخص الموقوف أمام الجهات القضائية المختصة. أين تم الحكم عليه بسبع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم. بتهمة المضاربة غير المشروعة و ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري. بالإضافة كذلك إلى نقل مواد سريعة التلف على متن مركبة غير مطابقة لشروط الحفظ.