تيارت.. 7 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية لمروج المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن دائرة الرحوية بأمن ولاية تيارت، من توقيف شخص لتورطه في قضية حيازة المؤثرات العقلية بصفة غير شرعية لغرض البيع.

عملية توقيف المتهم البالغ من العمر 24 سنة تمت إثر معلومات وردت إلى ذات المصالح مفادها قيام شخص بترويج الأقراص المهلوسة وسط مدينة الرحوية.

حيث تم توقيف المتهم وتثمينا للتحقيق تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيه من طرف وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

وتم على إثر ذلك ضبط بداخل المسكن كمية من الأقراص المهلوسة من نوع بريقابالين قدرت بـ 476 قرص.

وبعد إتمام الإجراءات القانونية قدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيارت.

وتم أحال ملف القضية على إجراءات المثول الفوري، حيث صدر في حقه7 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 100,000 دج.