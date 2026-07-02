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أخبار الجزائر

تيارت.. 8 مصابين إثر انفجار للغاز بتيارت

بقلم عايدة.ع
تيارت.. 8 مصابين إثر انفجار للغاز بتيارت
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تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية تيارت، إثر انفجار للغاز داخل محل تجاري بمسكن أرضي متكون من  ( ط، أ  + 01) بالمكان  المسمى طريق عين قاسمة، ببلدية ودائرة تيارت.

مشيرة أن الحادث خلف إصابة 08 أشخاص  بحالات صدمة من بينهم شخص له جروح خفيفة تم إسعافهم في عين المكان.

وسخرت مصالح الحماية المدنية لهذا التدخل  03 سيارات إسعاف وشاحنتي إطفاء.

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