تيارت.. 9 ضحايا في اصطدام بين سيارتين وجرار
بقلم عايدة.ع
أصيب 9 أشخاص في حادث مرور وقع صبيحة اليوم السبت، على مستوى مدخل بلدية عين دزاريت، و دائرة مهدية بولاية تيارت.
وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 06سا40د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين و جرار. بمدخل بلدية عين دزاريت، ودائرة مهدية.
مشيرة أن الحادث خلّف إصابة 09 أشخاص بجروح مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى المستشفى المحلي.
