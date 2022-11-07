تيارت: تضبط قرابة 3 قنطار من اللحوم ومنتوجات حيوانية فاسدة

تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، في حملة مراقبة من حجز 160.4 كلغ من لحم الدجاج وكذا 104 كلغ منتوج حيواني متمثل في الشحوم، بعد عرضها على الطبيب البيطري المعتمد تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري.

الكميات المحجوزة كانت على متن شاحنات تبريد وبعد مراقبة المركبات والسلع تبين أن كل السلع لم تخضع للرقابة البيطرية مع عدم مراعاة شروط النقل والتبريد.بالتنسيق مع مصالح بلدية فرندة، قرطوفة، ملاكو إتلاف الكميات المحجوزة توقيف 3 اشخاص متورطين بتهمة حيازة مواد و..انعدام شهادة الفحص البيطري، رخصة الاعتماد منتهية الصلاحية، عدم احترام شروط النظافة، نقل المواد سريعة التلف على متن مركبة غير مجهزة ( أجهزة التبريد عاطلة)، عدم احترام سلامة المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري.