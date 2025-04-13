تيارت.. إنهيار سقف الرواق الخارجي الامامي لقسمين بالمدرسة الابتدائية بوجليدة البشير بمدروسة

عرفت هذا اليوم المدرسة الابتدائية بوجليدة البشير ببلدية مدروسة بتيارت سقوط سقف الرواق الخارجي لقسمين بالمدرسة الإبتدائية.

وذلك دون تسجيل إصابات لدى التلاميذ الذين كانوا خارج الأقسام و المدرسة. لحظة انهيار رواق القسمين في هذا الحادث الذي كان سيؤدي الى كارثة لولا خروج وغياب التلاميذ .

للإشارة، المدرسة عرفت زيارة والي ولاية تيارت للوقوف على حادث الانهيار ومخلفات سقوط سقف الرواق الخارجي.

علما أنه يرجع انجاز هذه المدرسة الى سنة 1977 في وقت تدخلت السلطات المحلية اين صرح لنا رئيس بلدية مدروسة أنه سيتم توقيف الدراسة مؤقتا بمدرسة بوجليدة البشير الى غاية معاينتها من طرف لجنة خاصة ليوم غد مع تحديد الاجراءات اللازم اتخاذها.

فيما سيحول التلاميذ الى مدرسة أخرى مجاورة للاشارة ان رئيس البلدية اكد ايضا انه كانت هناك متابعة للمدرسة المعنية من خلال تسجيل مشاريع تم انجازها سنة 2023 .

ويخص تجديد الجدار الخارجي للمدرسة وكذا انجاز ساحة المدرسة بالامكانيات المتاحة للسلطات المحلية.

في وقت تبقى هذه المدرسة بحاجة الى تسجيل مشروع تجديد كلي في القريب العاجل والذي يبقى على الجهات الوصية الاستجابة له قريبا لحماية التلاميذ عاجلا .