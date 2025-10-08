تيارت.. الإطاحة بشبكة تروّج المخدرات وحجز 32 كيلوغرامًا من الكيف بالسوقر

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسوقر، في عملية نوعية منسَّقة مع فرقة الجمارك الجزائرية المتعددة المهام بتيسمسيلت، من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج المخدرات.

العملية جاءت بعد توقيف مركبة وتفتيشها تفتيشًا دقيقًا بالاستعانة بثنائي السينو-تقني المتخصص في المخدرات، التابع للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني.

حيث تم العثور على 349 صفيحة من المخدرات بوزن 32 كيلوغرامًا. كانت مخبَّأة بإحكام داخل مركبة.

العملية أسفرت أيضًا عن توقيف متهم تم تحويله إلى العدالة. مع حجز وسيلة النقل وتسليمها للجمارك.

فيما يبقى التحقيق متواصلًا لكشف باقي عناصر الشبكة.