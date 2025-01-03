تيارت.. الانتهاء من إنجاز أوّل مركز جواري جديد لتخزين الحبوب

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أمس الخميس، الانتهاء من إنجاز أوّل مركز جواري جديد لتخزين الحبوب بولاية تيارت.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، بأن هذا المركز بسعة تخزين تقدر بـ 5000 طن.

وتم تجهيز هذا المركز بكل المرافق الضرورية لاستقبال محصول الحبوب لموسم 2024-2025، في انتظار تسليم 10 مراكز أخرى على مستوى الولاية.

وفي الأخير، ذكّرت الوزارة بأن البرنامج الوطني لتعزيز قدرات التخزين يتضمن إنجاز 350 مركزا جواريا على مستوى 52 ولاية، بطاقة تخزين إجمالية تقدر بمليون و750 ألف طن.