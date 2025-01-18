تيارت.. قتيلان وجريح في حادث إصطدام  بين سيارة وشاحنة 

توفي شخصان وأصيب آخر اليوم في حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 23، ببلدية ودائرة عين الذهب ولاية تيارت.

وأفاد بيان للحماية المدنية تدخل وحداتها في حدود الساعة 15سا و40دقيقة من أجل حادث إصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 23، ببلدية ودائرة عين الذهب.

وخلف الحادث وفاة شخصين و إصابة آخر له جروح مختلفة (حالة حرجة ) تم إسعافه و نقله إلى المستشفى المحلي أما الضحيتين المتوفيتين تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث.