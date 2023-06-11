تياغو بينتو: “رغبة عوار في القدوم إلى روما جعلتنا نشعر بالرضا”

أشاد المدير الرياضي لنادي روما الايطالي، تياغو بينتو، بالرغبة الكبيرة، التي لمسها في الدولي الجزائري، حسام عوار، بخصوص حمل ألوان النادي.

وفي تصريح مقتضب نشره الحساب الرسمي للفريق الإيطالي، اليوم الأحد، عبر “تويتر” أكد بينتو، بأن عوار، فضل روما رغم العروض الكثيرة التي كان يملكها.

وقال في هذا الصدد: “رغبة عوار في القدوم إلى روما، رغم لفته انتباه العديد من الأندية الدولية، كان مصدر رضى بالنسبة لنا جميعا”.

🗨️ Tiago Pinto: “Il desiderio di Aouar venire alla Roma, nonostante avesse attirato l’attenzione di diversi club a livello internazionale, è stato motivo di soddisfazione per tutti noi”

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— AS Roma (@OfficialASRoma) June 11, 2023