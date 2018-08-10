تيام: “كنت أتمنى مواصلة المشوار مع الشبيبة”

عبّر اللاعب الغيني، محمد تيام، عن أسفه لعدم تمكنه من مواصلة المشوار رفقة شبيبة القبائل، بعد خوضه التحضيرا الصيفية رفقة الفريق.

ونشر محمد تيام، رسالة شكر، لطاقم، وأنصار شبيبة القبائل، عبر حسابه الخاص على “انستغرام”، بعد ترسيم إنتقاله لنادي شباب بلوزداد.

وأكد لاعب الوسط الغيني، أنه أمضى أجمل الأوقات رفقة “الكناري”، خلال فترة التحضيرات الصيفية، وكان يأمل في مواصلة المشوار رفقة الفريق.

يذكر أن فرانك دوما، مدرب شبيبة القبائل، قرر التخلي عن خدمات تيام، بالنظر لأن الفريق لا يملك الحق في الإحتفاظ بثلاثة لاعبين أفارقة.