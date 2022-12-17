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الرياضة

تياو: “مواجهة الجزائر فرصة لتقييم مدى جاهزية منتخبنا للشان”

بقلم النهار أونلاين
تياو: “مواجهة الجزائر فرصة لتقييم مدى جاهزية منتخبنا للشان”
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كشف بابي تياو، مدرب المنتخب المحلي للسنغال، الأهداف المسطرة من مواجهتهم للمنتخب المحلي الجزائري وديا.

وصرح تياو، في ندوته الصحفية: “مواجهة الجزائر هي مباراة تحضيرية بالنسبة لنا، والهدف منها الوقوف على مدى جاهزية لاعبينا لمنافسة الشان”.

كما أضاف: “نسعى لتطبيق العمل الذي خضناها في تدريباتنا خلال مواجهة الجزائر، لتقييم نتائج عملنا”.

وتابع بابي تياو: “اللعب في مواجهة منتخب البلد المضيف الجزائر، هي فرصة عملنا على استغلالها، كونها ستعود بالفائدة على منتخبنا في منافسة “الشان””.

رابط دائم : https://nhar.tv/8KMo1
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