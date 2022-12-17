تياو: “مواجهة الجزائر فرصة لتقييم مدى جاهزية منتخبنا للشان”
بقلم النهار أونلاين
كشف بابي تياو، مدرب المنتخب المحلي للسنغال، الأهداف المسطرة من مواجهتهم للمنتخب المحلي الجزائري وديا.
وصرح تياو، في ندوته الصحفية: “مواجهة الجزائر هي مباراة تحضيرية بالنسبة لنا، والهدف منها الوقوف على مدى جاهزية لاعبينا لمنافسة الشان”.
كما أضاف: “نسعى لتطبيق العمل الذي خضناها في تدريباتنا خلال مواجهة الجزائر، لتقييم نتائج عملنا”.
وتابع بابي تياو: “اللعب في مواجهة منتخب البلد المضيف الجزائر، هي فرصة عملنا على استغلالها، كونها ستعود بالفائدة على منتخبنا في منافسة “الشان””.
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