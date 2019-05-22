تيبازة.. أمواج البحر تلفظ جثة صياد مفقود بساحل قوراية

لفظت أمواج البحر مساء أمس بساحل قوراية في تيبازة جثة الشاب الصياد المفقود منذ 26 أفريل الماضي.

تاريخ حادث غرق سفينة حورية بسواحل مدينة مسلمون التي كان على متنها طاقم يتكون من خمسة بحارة.

و تعرفت عائلة, عمر عوماري, على جثة الصياد المنحدر من مدينة بوهارون رغم العثور عليها بشاطئ بوقرة عند مخيم نفطال في وضع متحلل لدرجات متقدمة, علما ان حادث غرق سفينة صيد سمك ابو سيف “السبادون” كان منذ قرابة الشهر.

و أسفر حادث غرق السفينة يومها عن مصرع صياد يبلغ من العمر 26 سنة و إنقاذ ثلاثة آخرين فيما تم إعلان زميلهم الخامس البالغ من العمر 30 سنة متزوج و أب لولدين في عداد المفقودين قبل أن تلفظ أمواج سواحل قوارية جثته هامدة في حدود الساعة السابعة من مساء أمس.

و كانت سفينة حورية المختصة في الصيد المهني الصغير قد خرجت ليلة الخميس 25 أفريل من ميناء قوراية في مغامرة إنتهت بكارثة بسواحل مسلمون بسبب “سوء الأحوال الجوية” و صعود مياه البحر .

حيث تمكن عناصر النجدة من إنقاذ ثلاثة منهم بفضل سترات النجدة التي استعملوها فيما هلك الاثنين الآخرين لعدم استعمالهما لسترات إنقاذ حسب التحقيقات الأولية.