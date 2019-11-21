تيبازة.. “أنسولين” فاسد وطبيب ينتحل صفة متخصص بعيادة خاصة في قوراية

تم اليوم غلق عيادة خاصة تنشط بطريقة غير قانونية بقوراية في تيبازة، بعد العثور على “أنسولين” فاسد وتوقيف طبيب إنتحل صفة متخصص.

وبعد ثبوت العديد من التجاوزات التي عاينتها فرقة تفتيش من مديرية الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للولاية.

حيث حجزت أيضا أدوية منتهية الصلاحية ومخالفة لشروط الحفظ كان بإمكانها أن تحدث كارثة صحية لدى مرض السكري حسب ما أفاد به مصدر مطلع للنهار أون لاين.

الطبيب الذائع الشهرة غرب الولاية والمدعو “و.ع.م” حول عيادة طبيب عام إلى عيادة متخصصة في مرض السكري وهو ما يتطلب شهادة دراسات متخصصة تمنحها حصريا وزارة الصحة.

وهو ما لا يملكه الطبيب المعني حيث تم معاينة عدم مطابقة الختم والوصفة للشهادة التي يحملها الطبيب المعني.

وإطلعت ” النهار أون لاين” على قرار الغلق رقم 770 والذي تحدث عن الكثير من التجاوزات التي ظل الطبيب المعني يمارسها محتميا بالشعبية التي نالها من علاج مرضى السكري بـ 400 دج فقط.

على غرار غيابه عن العيادة وتعويضه بطبيبة تشتغل بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية شرشال، وهي الأخرى لا تملك المؤهلات اللازمة لعلاج مرضى السكري فضلا عن إشتغالها بطريقة غير قانونية وإستعمال ختم الطبيب صاحب العيادة وباقي المهام التي تتطلب حضوره شخصيا.

كما عاينت فرقة التفتيش التي قادها إطارات ومسؤولين بمديرية الصحة لولاية تيبازة قيام الطبيب المعني بإصدار شهادات مرضية دون تسجيلها في السجل. حيث عثر على شهادات طبية مؤرخة في أكتوبر ونوفمبر 2019 دون مرور أصحابها على العلاج اللازم.