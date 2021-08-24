تيبازة.. إجلاء غريق متوفي بكوشة الجير وإصابة عون حماية مدنية

تدخلت زوال اليوم الثلاثاء، الوحدة الثانوية للحماية المدنية شنوة في تيبازة، من أجل إسعاف وإجلاء غريق متوفي. بالمكان المسمى كوشة الجير ببلدية تيبازة.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية للولاية، تم إجلاء الغريق “من حنس ذكر ويبلغ من العمر 23 سنة”، من منطقة ممنوعة من السباحة، حيث تم نقله إلى مستشفى تيبازة.

وأشار البيان، إلى أنه وأثناء عملية التدخل، تعرض عون وملازم من الحماية المدنية لجروح مختلفة نقل على إثرها إلى مستشفى تيبازة لأجل العلاج.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb