تيبازة: إحباط نشاط شبكة “للحرقة” وتوقيف 9 أشخاص

أحبطت مصالح الشرطة القضائية بقوارية “تيبازة” نشاط شبكة مختصة في الهجرة غير الشرعية عبر البحر. حيث أوقفت على إثرها 9 متورطين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت بعد ورود معلومات تفيد بمحاولة تنظيم عملية هجرة غير شرعية عبر البحر. تمكنت مصالح أمن دائرة قوراية بأمن ولاية تيبازة من توقيف أربعة أشخاص بصدد الإبحار بواسطة قارب نزهة.

وبعد توسيع التحريات، توصل المحققون إلى تأكيد علاقة الموقوفين بشبكة تتكون من خمسة أشخاص مختصة في تنظيم رحلات هجرة غير شرعية ما سمح بالإطاحة بهم. ليبلغ عدد المتورطين في هذه القضية إجمالا تسعة أشخاص، حسب ذات البيان.

كما حجزت مصالح الشرطة خلال هذه العملية قارب نزهة مزود بمحرك قوة 60حصان، و390 لتر بنزين معبئة في دلاء. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية يقدر بأكثر من 150 ألف دينار، و مبلغ بالعملة الأجنبية يقدر بـ 580 أورو. إلى جانب سيارة نفعية يستعملها أفراد الشبكة في تنقلاتهم.

وبعد استكمال التحقيقات، تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين عن قضية “تهريب مهاجرين عبر البحر في إطار جماعة إجرامية منظمة، مع تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر”. وتقديمهم إثر ذلك أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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