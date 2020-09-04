تيبازة.. إصابة عامل بحروق بعد انفجار مخزن الزيوت بمحطة حمر العين

أخبار الجزائر
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تيبازة.. إصابة عامل بحروق بعد انفجار مخزن الزيوت بمحطة حمر العين
بقلم عادل عباس

دوى انفجار اليوم الجمعة، على مستوى مخزن الزيوت بمحطة احمر العين بولاية تيبازة.

وحسب ما أكدته الحماية المدنية للنهار أون لاين، فقد تسبب الإنفجار في إصابة عامل بحروق من الدرجة الثالثة.

وقد تم نقل المصاب إلى عيادة المتعددة الخدمات باحمر العين بعد تقديم له الاسعافات الاولية

المخزن تابع للمحطة ويتم وضع جميع الزيوت بداخله، للإشارة فإن  غياب اجهزة الوقاية داخل المخزن وغياب انبوب الإطفاء أدى إلى سرعة انتشار النيران وعدم التحكم فيها.

كما اكدت الحماية المدنية، أنه لا توجد خسائر مادية وفي المقابل تبقى اسباب الانفجار مجهولة كما ان مصالح الامن فتحت تحقيقا.


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