تيبازة: إعادة إسكان جميع العائلات المتضررة بالفيضانات في خميستي

أعلنت مصالح ولاية تيبازة أمس الجمعة، عن إعادة إسكان جميع العائلات التي تضررت مساكنها كلية جراء الفيضانات المسجلة مؤخرا عبر بلدية خميستي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن جميع العائلات التي كانت متواجدة بمركز العبور بخميستي وعددها 16 عائلة التي تضررت منازلها جراء السيول قد تم ترحيلها إلى سكنات جديدة.

حيث تم إحصائها من طرف لجنة دائرة بوإسماعيل، وذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال إجتماع لمجلس وزراء الأخير.

وأوضح البيان أن العائلات التي ظهرت في مقاطع فيديو إنتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بتاتًا بعملية تعويض العائلات التي تضررت منازلها جراء الفيضانات.

مبرزة أنها قامت باقتحام مركز العبور الذي تم تخصيصه بمدينة خميستي والمتمثل في قاعة الرياضة. حيث شغلت أماكن داخل الخيم المنصوبة بغرض الاستفادة من السكن بصفتهم متضررين من الفيضانات.

وكان والي تيبازة أبو بكر الصديق بوستة قد أشرف يوم الثلاثاء الماضي عن انطلاق عملية إعادة إسكان 122 عائلة لسكنات لائقة بثلاث بلديات فوكة وبوسماعيل وخميستي.

وجاء ذلك، بعدما تم إحصائها من قبل لجان الدوائر كعائلات متضررة جراء انهيار سكناتها كلية بسبب التقلبات الجوية.