تيبازة: إعادة الإعتبار لمشروع 4500 مسكن عمومي إيجاري بالناظور

أعطى والي ولاية تيبازة، أبو بكر الصّديق بوستة، إشارة إنطلاق أشغال التهيئة الأولية والثانوية. وإعادة الإعتبار لمشروع 3000/70 + 1500/50 مسكن عمومي إيجاري بالناظور.

واستهل والي الولاية أبو بكر الصّديق بوستة زيارته التفقدية إلى بلديات دائرة سيدي عمر، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي.

وتمت معاينة أشغال تهيئة وترميم غرف الملابس بالملعب البلدي. أين وقف الوالي على بعض التحفظات الواجب رفعها في آجال لا تتعدى 10 أيام.

كما تمت معاينة مشروع إنجاز عيادة متعددة الخدمات، نسبة تقدم الأشغال 75%).

وزار الوالي المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 10 المسماة/ لعسل لصاحبها المدعو/ أحمدوش عبد القادر. المتخصصة في زراعة الحبوب بمساحة 16 هكتار قمح صلب.

كما تم وضع حيز الخدمة لشبكة المياه الصالحة للشرب بحي عثمان الجهة الشرقية.