تيبازة: إكتشاف 7 بؤر جديدة لفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة والسكان لولاية تيبازة، أنه تم إكتشاف 7 بؤر جديدة لانتشار فيروس كورونا بالولاية.

ودعت المديرية في بيان لها على الفايسبوك، جميع مواطني تيبازة إلى ضرورة التنبية والتقيد بالتدابير الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن البؤر الجديدة للوباء المكتشفة خلال هذه الأيام هي تيبازة، شرشال، بوركيكة، حجوط، بواسماعيل، القليعة، سيدي راشد.

وأضافت المديرية أن هذا راجع إلى التراخي المفرط والإستهزاء من طرف المواطنين دون استثناء وهو ما يشكل خطرا على المواطنين.

ودعت ذات الهيئة إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر بارتداء الكمامة التي تم الإستغناء عنها خلال هذه الأيام.