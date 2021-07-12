تيبازة: إنتشال جثة غريق مفقود منذ 4 أيام بشاطئ شينوة

تمكن عناصر الحماية المدنية، لولاية تيبازة، اليوم الإثنين، من إنتشال جثة الغريق المفقود بشاطئ شينوة، بعد أربعة أيام من عملية البحث.

وفي بيان للحماية المدنية لذات الولاية، فقد ثم على الساعة 11سا35 د انتشال جثة الغريق المفقود «بشاطئ شنوة» على مستوى المنطقة الصخرية المسماة (كوشة الجير شنوة بلدية تيبازة) وتم نقله الى مصلحة حفظ الجثث مستشفى تيبازة.

كما تتواصل عملية البحث على الغريق المفقود الثاني على مستوى «صخرة باربار».