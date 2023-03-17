تيبازة: إنطلاق قوافل مساعدات لـ 60 ألف عائلة معوزة بالجنوب

إنطلقت من المركز الوطني للاستجابة السريعة للكوارث الطبيعية بسيدي راشد بولاية تيبازة. أولى قوافل المساعدات التضامنية للهلال الأحمر الجزائري. تستهدف ستون ألف عائلة بعشر ولايات بمناسبة شهر رمضان الذي سيحل بعد أسبوع.

وأشارت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري إبتسام حملاوي، أن القافلة الأولى تتوجه إلى 10 ولايات بأقصى جنوب البلاد و هي محملة بـ 6000 قفة مساعدات. على أن تتواصل القوافل والمبادرة التضامنية مع العائلات الفقيرة إلى غاية يوم الثلاثاء القادم لتشمل كافة ولايات الوطن.

كما تحتوي قفة المساعدات التي يقدر وزنها 22 كلغ على مواد غذائية أساسية. على غرار الكسكسي و الدقيق و السكر و القهوة و الأرز و العجائن الغذائية. بالإضافة كذلك إلى الفريك و الحليب و الحمص. ويتوقع الهلال الأحمر الجزائري استهداف 100 ألف عائلة معوزة خلال شهر رمضان القادم. أي ما يقارب نصف مليون شخص بمعدل 5 أشخاص في العائلة الواحدة. ذلك من خلال مبادرة مطاعم الرحمة الذي سيتكفل بتنظيمها الهلال بالمناسبة. و يتعلق الأمر ب 238 مطعم رحمة ستفتح عبر جميع ولايات الوطن بمعدل أربعة مطاعم في كل ولاية. 10مطاعم في الجزائر العاصمة.

و حسب المشرفين على العملية، سيتم تنظيم هذه المطاعم لأول مرة بصيغة الوجبة الساخنة المحمولة التي يمكن توصيلها من قبل المتطوعين للعائلات. أو استلامها مباشرة من تلك الفضاءات. بهدف المحافظة على حرمة العائلات. خصوصا تلك التي تعاني في صمت و تأبى الظهور علنا.

إلى جانب ميزانيته المخصصة للعمليات التضامنية، إستفاد الهلال الأحمر الجزائري في هذه العملية الإنسانية التضامنية من مساعدة مؤسسات اقتصادية عمومية وطنية. وكذا السلطات المحلية على مستوى الولايات.

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