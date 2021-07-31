تيبازة.. إنطلاق مشروع تحويل المياه من سد الداموس شهر أوت

تم اختيار الشركة الوطنية كوسيدار لإنجاز مشروع تحويل المياه إنطلاقا من سد كاف الدير “الداموس”، لتحسين وضعية التموين بالمياه الصالحة للشرب لولاية تيبازة.

وحسب مديرية الموارد المائية للولاية، يعتبر مشروع إنجاز تحويل المياه انطلاقا من سد كاف الدير بالداموس، من أهم المشاريع التي يولي لها القطاع أهمية بالغة من اجل توفير الماء الشروب، و القضاء على مشكلة نقصها في البلديات الواقعة غرب ووسط الولاية، و ربط 58 منطقة ظل غرب الولاية بشبكة المياه الصالحة للشرب.

كما أشارت المديرية، إلى أهم الأشغال المبرمجة والتي تتمثل في إنجاز محطة معالجة بطاقة إنتاج 100 الف متر مكعب، وإنجاز 110 كلم من القنوات، وإنجاز 11 محطة ضخ، و13 خزان.

وحسب ذات المصدر، يرتقب إنطلاق المشروع شهر أوت2021 وإستلامه جزئيا سنة 2022.