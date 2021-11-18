تيبازة: إنقاذ 4 نساء من حريق في منزل بفوكة

تمكنت فجر اليوم الخميس وحدات الحماية المدنية من إنقاذ 4 أشخاص من جنس أنثى، إثر إندلاع حريق داخل منزل ببلدية فوكة بالقليعة. كما تدخلت وحداتها في حدود الساعة الـ05 سا و27 د، بالمكان المسمى القليعة. وهذا من أجل إخماد حريق شب في شقة بالطابق الثالث لعمارة بحي 394 مسكن عدل فوكة.

كما تمكنت الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع انتشاره الى باقي العمارة. كما خلف الحريق أربع ضحايا من جنس أنثى لهم ضيق في التنفس وفي حالة صدمة، اسعفوا ونقلوا الى مستشفى القليعة.

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