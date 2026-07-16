تيبازة.. إنقاذ 5 أشخاص عالقين فوق صخرة في البحر

تدخلت مصالح الحماية المدنية، فجر اليوم الخميس، على الساعة 04سا و20د، من أجل إنقاذ خمسة (05) أشخاص عالقين فوق صخرة في البحر على بعد حوالي 200 متر عن شاطئ البلج، ببلدية ودائرة تيبازة.

وأشارت المصالح أنه تم إنقاذ الضحايا (05 أشخاص من جنس ذكر) في ظروف حسنة وهم في حالة جيدة. حيث قُدمت لهم الإسعافات اللازمة في عين المكان.

وسخر لهذا التدخل فرقة الغطاسين وشاحنة إنقاذ وسيارة إسعاف.

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