تيبازة.. إيداع رئيس بلدية عين تاغورايت الحبس المؤقت

أودع قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة القليعة اليوم رئيس بلدية عين تاغورايت جربوعة جيلالي الحبس المؤقت وهذا بتهم فساد خلال العهدتين التي تقلدا فيهما مسؤولية رئاسة بلدية عين تاغورايت من 2012 إلى 2020.

وأفاد مصدر قضائي موثوق لـ”النهار اون لاين” ان قاضي التحقيق الذي حقق لأسابيع طويلة في أزيد من 10 قضايا فساد ببلدية عين تاغورايت وإستمع لأزيد من 20 شخصا في القضية منهم منتخبون وإطارات بالبلدية إضافة إلى مقاولين وصاحب فندق أصدر اليوم الأحد قرارا يقضي بإيداع رئيس بلدية عين تاغورايت الحبس المؤقت في إنتظار إستكمال التحقيقات القضائية في ملفات الفساد المطروحة للتحققيق.

وأضاف مصدر “النهار أون لاين” ان التهم الموجهة لرئيس بلدية عين تاغورايت تتعلق بتهم تبديد اموال عمومية ومخالفة قانون الصفقات العمومية ومنح إمتيازات غير مبررة، إضافة إلى إستغلال السلطة وإستعمال النفوذ.