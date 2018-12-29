تيبازة.. إيداع 3 مروجين للمخدرات الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة الترويج والمتاجرة في المخدرات، حسب بيان صادر اليوم السبت، من مصالح الدرك الوطني.

وتعود وقائع القضية التي حجز على إثرها 916 غرام من مادة الكيف، يوم الإثنين الماضي، أين تمكن الدرك الوطني بتيبازة من توقيف ثلاثة مشتبه فيهم.

المشتبه بهم كانوا داخل سيارة لاذوا بالفرار، عند إقتراب دورية الدرك قبل أن تتمكن ذات القوات من تطويق المكان وتوقيف المشتبه فيهم بعد مقاومة عنيفة.

تم على إثرها توقيف 3 متورطين، وإكتشاف تلك السمومالمقرة بقرابة الكيلو من القنب الهندي، مع حجز سيارة.